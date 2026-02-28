Durante la serata di Sanremo 2026, TonyPitony ha portato sul palco un caco, un frutto ben visibile tra le mani. La scelta non è stata casuale né un colpo di scena improvviso. La sua presenza ha attirato l’attenzione di spettatori e media, lasciando intendere che il gesto fosse legato a una promessa fatta ai fan. La scena ha suscitato molte discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori.

Non è stato un gesto casuale, né una trovata dell’ultimo minuto per stupire il pubblico dell’Ariston. Quando Tonypitony, al termine della sua esibizione nella serata delle cover di Sanremo 2026, che gli è valsa la vittoria insieme alla big in gara Ditonellapiaga, ha estratto un caco dai pantaloni e lo ha poggiato con nonchalance sul palcoscenico più famoso d’Italia, stava semplicemente mantenendo una promessa. Una promessa fatta ai suoi fan, nascosta in un testo, pronunciata con quel tono dissacrante che lo contraddistingue. Il misterioso artista siciliano, alla sua prima esperienza al Festival, è stato ospite di Ditonellapiaga venerdì 27 febbraio per duettare sulle note di The Lady Is a Tramp, il celebre brano di Frank Sinatra. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Screenworld.it - Perché TonyPitony ha portato un caco sul palco di Sanremo 2026? La promessa fatta ai suoi fan che nasconde un doppio senso

