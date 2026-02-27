Sanremo 2026 tra Gaia e Levante scatta un bacio ma non si vede

Durante il Festival di Sanremo 2026, Gaia e Levante hanno interpretato insieme il brano 'I maschi' di Gianni Nannini. Al termine della loro esibizione, le due artiste sono state viste scambiarsi un bacio sulle labbra, anche se l’istante non è stato ripreso chiaramente dalle telecamere. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, creando subito discussioni e curiosità tra il pubblico.

(Adnkronos) – Bacio sulle labbra. ma non si vede. Il duetto tra Gaia e Levante al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'I maschi' di Gianni Nannini si è concluso proprio con un bacio sulle labbra. Le due artiste hanno costruito un'esibizione carica di complicità e sensualità. Inizialmente distanti sul palco dell'Ariston, nel corso della performance si sono avvicinate tra sguardi ammiccanti, movimenti sensuali e una coreografia che non è passata inosservata. Nel gran finale, tra gli applausi del pubblico, Gaia e Levante si sono scambiate un bacio sulle labbra per suggellare il duetto. Proprio in quell'istante, però, la regia ha cambiato inquadratura e il momento non è andato in diretta integralmente. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

SANREMO | Sul palco Levante con Gaia con 'I maschi', Malika Ayane con Claudio Santamaria con 'Mi sei scoppiato dentro il cuore', Bambole di Pezza con Cristina D’Avena con 'Occhi di gatto' e Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso con 'Su di noi'. #AN - facebook.com facebook

Sanremo 2026, #Levante e #Gaia cantano “I maschi” nella serata delle #cover #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com