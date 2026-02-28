Perché l’asse delle nazioni tra India e Israele preoccupa il Pakistan

Il Pakistan ha espresso preoccupazione riguardo all'accordo tra India e Israele, dopo che il primo ministro israeliano ha visitato Tel Aviv. I dettagli dei piani tra le due nazioni sono stati annunciati pubblicamente, suscitando reazioni ufficiali da parte del governo pakistano. La questione riguarda il possibile rafforzamento delle relazioni tra India e Israele e il loro impatto sulla regione.

I piani delineati da Benjamin Netanyahu sono chiari. In occasione della visita a Tel Aviv del primo ministro indiano Narendra Modi, Israele ha tratteggiato i contorni di un nuovo blocco regionale di alleanze, un “Esagono” (Hexagon), che includerebbe vari Paesi, tra cui Israele, India, Grecia e Cipro, e altri Stati arabi, africani e asiatici non meglio specificati. “Nella visione che ho in mente, creeremo un intero sistema, essenzialmente un esagono di alleanze attorno o all’interno dell’Asia occidentale“, ha dichiarato il primo ministro israeliano. L’obiettivo di Netanyahu, dunque, coincide con la creazione di una rete di governi per contrastare quelli da lui stesso definiti “avversari radicali”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Modi e Bibi, accordi miliardari e un «asse delle nazioni»

L'asse tra Germania e Israele per proteggere il mondo libero

