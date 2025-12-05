L' asse tra Germania e Israele per proteggere il mondo libero

Se mai un segno nel cielo, un simbolo, dovesse segnalare all'Europa la magnitudine dell'orrore in cui è caduta con l'antisemitismo che la scuote tutta come in una crisi epilettica, esso viene dalla base aerea di Holzdorf, in Germania, non lontano da Berlino. Là si è svolta la cerimonia in cui il direttore generale del ministero della difesa israeliano, Amir Baram, ha consegnato al capo della difesa tedesca Generale, Holger Neumann, il sistema di difesa Arrow, venduto al governo tedesco per 3,6 miliardi di dollari. La Germania, che nel passato ha avuto la maggiore responsabilità nella più terribile persecuzione del popolo ebraico, l'eccidio dei sei milioni della Shoah, segnala a tutta Europa, anche dopo un periodo di incertezze umanitarie non lineare durante la guerra e prima con Angela Merkel, che la migliore difesa, e l'Europa ne discute ogni giorno senza concludere, la si organizza quando l'occidente giudaico cristiano si coalizza: qui, si tratta dell'acquisto da parte della Germania, cuore dell'Europa e parte della Nato, dell'arma geniale inventata dal popolo ebraico per ripararsi dal gesto genocida che la perseguita ormai da anni, il lancio di missili: il sistema anti missili balistici Arrow. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'asse tra Germania e Israele per proteggere il mondo libero

News recenti che potrebbero piacerti

#Merz chiede alla Commissione Ue di rivedere il ban 2035 ai motori termici, puntando su ibridi, range extender e biocarburanti. L’Italia potrà sfruttare l’asse con la Germania per ottenere una deroga? L'articolo di @marcodellaguzzo Vai su X

Antonio Di Bella sull'incontro Putin Witkoff: "C'è un asse Mosca Washington che taglia fuori l'Europa. Ed è evidente. L'Ucraina ha solo l'Europa al suo fianco" - facebook.com Vai su Facebook

Arrow 3 in Germania: il vero significato strategico della consegna di Israele - É già possibile misurare la portata politica e militare della recenLa consegna ufficiale dell’Arrow 3 alla Luftwaffe, avvenuta il 3 dicembre alla base di Holzdorf, segna un punto di svolta nella sicur ... Come scrive alground.com

MEDIO ORIENTE: Germania, Italia, Francia e GB chiedono a Israele di proteggere palestinesi - Germania, Italia, Francia e Gran Bretagna hanno chiesto a Israele in una nota congiunta di rispettare il diritto internazionale e di proteggere i palestinesi nei territori occupati. Riporta it.investing.com

I missili di Israele. La Germania (e la Nato) riempie i suoi arsenali di armi dello stato ebraico - Nel marzo 2008, la cancelliera tedesca Angela Merkel tenne un discorso alla Knesset, il parlamento israeliano, in cui delineava il cuore dell’approccio della Germania nei confronti di Israele: “Ogni ... Da ilfoglio.it

Italia-Israele, un asse strategico da oltre 4 miliardi di euro - Si tratta di un asse strategico profondo che lega la capacità manifatturiera italiana all'eccellenza ... Scrive tgcom24.mediaset.it

La Germania sbaglia su Israele - Per motivare l’annuncio che dal 24 novembre la Germania riprenderà a fornire armi a Israele, ha dichiarato che ... Come scrive internazionale.it

Da Sansal a Israele, la Germania è il paese che fa più sul serio per la libertà e contro l'estremismo - Nelle stesse ore in cui la Germania si prodigava di tirare fuori dal carcere algerino Boualem Sansal portandolo in salvo con un volo militare della Bundeswehr, le autorità tedesche mettevano al bando ... Segnala ilfoglio.it