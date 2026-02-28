Perché Haaland ha saltato la partita contro il Leeds? La verità sull' infortunio del bomber del Manchester City

Nella trasferta contro il Leeds, il Manchester City ha dovuto fare a meno di Haaland, che non è sceso in campo. L’attaccante è stato assente a causa di un infortunio, senza ulteriori dettagli sulle condizioni o sulla durata della sua assenza. La partita si è svolta senza il suo contributo in attacco, lasciando il club senza uno dei suoi protagonisti principali.

Nella trasferta di Elland Road, una cornice storica e carica di atmosfera, il Manchester City ha dovuto rinunciare a una delle sue punte principali. L'assenza di Erling Haaland ha impresso una svolta alla fase offensiva, costringendo lo staff a rivedere l'assetto senza indicazioni di temporeggiamento o soluzioni scontate. Il fuoriclasse norvegese non figura né tra i titolari né tra i convocati per la panchina, a seguito di un problema clinico emerso nelle ore precedenti l'inizio della partita. Elland Road resta una platea impegnata, ma lo sviluppo della gara si è orientato su nuove soluzioni offensive senza di lui. Guardiola ha chiarito la dinamica dell'infortunio in conferenza stampa pre-partita, descrivendo un episodio avvenuto due giorni prima durante una sessione di allenamento.