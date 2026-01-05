Infortunio Diouf allarme in casa Inter? Ecco perché ha saltato il Bologna e cosa filtra in vista del Parma

L'infortunio di Diouf ha suscitato preoccupazioni in casa Inter. Il centrocampista ha saltato la partita contro il Bologna, ma si attende un aggiornamento sul suo recupero in vista della sfida con il Parma. La società mantiene un atteggiamento cauto, monitorando attentamente le condizioni fisiche del giocatore per valutare le possibilità di reintegro nel prossimo impegno.

Inter News 24 Infortunio Diouf, c’è cauto ottimismo in casa Inter per il recupero del centrocampista in vista del Parma: la situazione. Il pre-partita di Inter-Bologna ha riservato una sorpresa amara per i tifosi nerazzurri e per lo staff tecnico guidato da Christian Chivu. Andy Diouf, uno degli elementi più attesi e dinamici del centrocampo, è stato depennato dalla lista dei convocati all’ultimo minuto. Una defezione pesante che ha costretto il tecnico a rivedere i piani tattici a ridosso del fischio d’inizio a San Siro. Infortunio Diouf, il problema fisico: affaticamento ai flessori. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lo stop del francese non è stato precauzionale ma forzato. 🔗 Leggi su Internews24.com

