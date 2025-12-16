Haaland irriconoscibile nei panni di Babbo Natale | la sorpresa della star del Manchester City ai piccoli tifosi – Il video

Haaland sorprende i piccoli tifosi vestendo i panni di Babbo Natale, lasciando senza parole con un'inedita trasformazione. La star del Manchester City si presenta in tuta natalizia, barba bianca e look festivo, regalando un momento speciale ai fan più giovani. Un video che ha fatto il giro del web, mostrando un lato inaspettato del calciatore.

La tuta bianca e rossa al posto della maglia azzurra, la barba lunga e bianca al posto dei capelli liscissimi tirati indietro. Erling Haaland si è dovuto rendere praticamente irriconoscibile per passare inosservato agli occhi dei tifosi e poterli sorprendere, a pochi giorni da Natale. La stella del Manchester City ha indossato per qualche ora i panni di Babbo Natale, aggirandosi per le vie della cittadina inglese e consegnare alcuni regali a casa. La sorpresa di Haaland. Forte di ben diciassette gol nelle prime sedici partite di campionato, il 25enne norvegese si è concesso una breve pausa in vista delle Feste. Open.online