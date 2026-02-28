Bezzecchi escluso e Marquez penalizzato | Acosta trionfa nella Sprint di Buriram

Durante il Gran Premio di Thailandia a Buriram, la Sprint di MotoGP ha visto l'esclusione di Bezzecchi e una penalizzazione per Marquez. La gara, caratterizzata da risultati sorprendenti, ha suscitato diverse discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. L'evento si è concluso con la vittoria di Acosta, mentre le decisioni prese dai commissari hanno attirato molte attenzioni.

La corsa svoltasi sulla pista di Buriram ha riservato numerosi spunti di discussione, accendendo l’interesse degli appassionati con un epilogo che ha diviso opinioni e suscitato polemiche. La vittoria nella Sprint ha visto protagonista un pilota emergente, che ha conquistato il suo primo successo in assoluto nel campionato del mondo di MotoGP, segnando un momento significativo per la sua carriera e per il team con cui gareggia. Il cambio di protagonista si è verificato nel penultimo giro, quando Pedro Acosta della KTM ha superato un avversario molto più esperto, riuscendo ad inserirsi nella curva 6 con decisione. La sua azione ha acceso le polemiche, poiché il rivale, Marc Marquez della Ducati, ha tentato una controffensiva alla curva 12, con una manovra che molti considerano adottata troppo aggressivamente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

