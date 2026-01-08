In questo approfondimento, Caffio analizza gli scenari della nuova guerra fredda navale, focalizzandosi sul caso della nave cisterna “Marinera”. Dopo aver trattato il suo fermo in acque internazionali e il cambio di bandiera da Guyana a Russia, l’articolo offre una ricostruzione dettagliata degli eventi e delle implicazioni geopolitiche, evidenziando le dinamiche in atto nel contesto marittimo internazionale.

Una ricostruzione analitica del caso del fermo in acque internazionali della nave cisterna “ Marinera ” e del suo cambio di bandiera (da Guyana a Russia) è già stata eseguita su queste pagine. All’abbordaggio del mercantile in acque internazionali a sud dell’Islanda, è seguito il suo sequestro al termine di una lunga operazione di law enforcement condotta dalla US Coast Guard (USCG) sulla base di un mandato della magistratura federale. Il mercantile aveva violato il blocco del Venezuela ed era compreso tra quelli sanzionati dalla legislazione Usa. La protezione accordata dalla Russia con l’iscrizione nel proprio registro della ex “ Bella 1 ” durante la navigazione (vietata dal diritto del mare perché indice di incerta nazionalità) non è servita ad impedire l’abbordaggio coercitivo; né sono intervenuti gli assetti navali della Marina Russa presenti in zona. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tutti gli scenari della nuova guerra fredda navale. L’analisi di Caffio

Leggi anche: L'Ucraina si arrende? Margelletti: «Se Kiev cade, allora siamo in guerra anche noi». Tutti gli scenari

Leggi anche: Nel primo episodio gli allievi affrontano l'esame di terza media del 1990, tra l'inizio della globalizzazione e la fine della Guerra Fredda

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Leone XIV: “scenari di guerra continuano a sconvolgere il pianeta”; Tutte le conseguenze dell’attacco Usa al Venezuela; Dal Medioriente al Sudan alla Cambogia: tutti i fronti aperti del 2026; Dalla A alla Z le parole che ci portiamo nel nuovo anno.

Frosinone: maggioranza da ricostruire e trattative serrate. Il centrodestra chiamato a trovare un accordo prima del Consiglio decisivo. Tutti gli scenari - facebook.com facebook

Tutti su #Palestra, cinque big straniere e due italiane: gli scenari futuri x.com