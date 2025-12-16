Se Maresca vuole fare guerra al Chelsea sappia che il vincitore non sarà lui Telegraph

Le recenti dichiarazioni di Enzo Maresca hanno generato tensione al Chelsea, alimentando un clima di sfiducia tra il tecnico e la società. Le sue parole, percepite come critiche, hanno acceso un fronte di scontro che potrebbe influenzare il proseguo della stagione.

© Ilnapolista.it - Se Maresca vuole fare guerra al Chelsea, sappia che il vincitore non sarà lui (Telegraph)

C’è tensione al Chelsea dopo le dichiarazioni rilasciate lo scorso weekend da Enzo Maresca. Il tecnico ha dichiarato di non aver ricevuto supporto e sono state interpretate come frasi contro contro la società. Scrive il Telegraph: “Maresca è abituato a lanciare ogni tanto qualche granata e nascondere la mano ma questa volta potrebbe esplodergli in faccia. Il tecnico italiano è entrato in collisione con la proprietà del Chelsea quando ha risposto a una domanda sul calciatore Malo Gusto. Ha detto che sono state le peggiori 48 ore della sua permanenza nel club a causa della mancanza di supporto. Maresca si è poi rifiutato di tornare ulteriormente sull’argomento. Ilnapolista.it

