Per caso conosci il chitarrista? | Laura Pausini chiacchiera con il marito Paolo Carta sul palco dell’Ariston Carlo Conti fa dell’ironia

Da ilfattoquotidiano.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, il palco è stato teatro di un momento tra Laura Pausini e il marito Paolo Carta, in cui si sono scambiati alcune battute. Carlo Conti ha commentato con un’ironia sulla scena, mentre i due artisti hanno conversato in modo spontaneo. La serata, dedicata alle cover e ai duetti, è così iniziata con questo siparietto, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle conversazioni.

La quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover e ai duetti, si è aperta con un siparietto tra Carlo Conti e Laura Pausini. La cantante ha inaugurato il penultimo appuntamento con un medley di alcuni grandi successi della musica italiana: “Ritorno ad amare”, “Immensamente” e “Io canto”. Partita dall’esterno dell’Ariston, ha proseguito la performance passando tra le porte del teatro fino ad arrivare sul palco. Lì, ha concluso la sua esibizione tra coriandoli e bandiere su cui c’era scritto “Music not war” (in italiano “Musica, non guerra”). Dopo il lungo applauso dell’Ariston, Laura Pausini è stata introdotta al pubblico da Carlo Conti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

per caso conosci il chitarrista laura pausini chiacchiera con il marito paolo carta sul palco dell8217ariston carlo conti fa dell8217ironia
© Ilfattoquotidiano.it - “Per caso conosci il chitarrista?”: Laura Pausini chiacchiera con il marito Paolo Carta sul palco dell’Ariston, Carlo Conti fa dell’ironia

Leggi anche: il comico e attore salirà sul palco dell'Ariston, insieme a Laura Pausini e Carlo Conti, nella quarta serata del festival

Leggi anche: L'attore turco, reduce dal successo della serie Sandokan, affiancherà Laura Pausini e Carlo Conti sul palco dell'Ariston

Laura Pausini e Paolo: l'amore vero sul palco! #laurapausini #coppia #cantante #relazione #fan

Video Laura Pausini e Paolo: l'amore vero sul palco!??? #laurapausini #coppia #cantante #relazione #fan

Una raccolta di contenuti su Laura Pausini.

Discussioni sull' argomento Le pagelle di Sanremo 2026: chi ha brillato e chi è stato bocciato nella seconda serata; L'arte della guerra artificiale: il caso gli agenti spia cinesi accusati di copiare i modelli di Anthropic; Sanremo 2026, le pagelle delle cover: Tommaso con Curreri diventa Paradiso, Brancale si veste d’intimità, i Morandi escono allo scoperto, con Malika e Santamaria scoppia il cuore; Web marketing per aziende: approccio strategico e integrazione digitale - Conosci Milano.

per caso conosci ilPer caso conosci il chitarrista?: Laura Pausini chiacchiera con il marito Paolo Carta sul palco dell’Ariston, Carlo Conti fa dell’ironiaIl siparietto tra Conti e Pausini, le esibizioni delle cover e la vittoria di Ditonellapiaga con Tony Pitony nella quarta serata ... ilfattoquotidiano.it

Digita per trovare news e video correlati.