Per caso conosci il chitarrista? | Laura Pausini chiacchiera con il marito Paolo Carta sul palco dell’Ariston Carlo Conti fa dell’ironia

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, il palco è stato teatro di un momento tra Laura Pausini e il marito Paolo Carta, in cui si sono scambiati alcune battute. Carlo Conti ha commentato con un’ironia sulla scena, mentre i due artisti hanno conversato in modo spontaneo. La serata, dedicata alle cover e ai duetti, è così iniziata con questo siparietto, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle conversazioni.

La quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover e ai duetti, si è aperta con un siparietto tra Carlo Conti e Laura Pausini. La cantante ha inaugurato il penultimo appuntamento con un medley di alcuni grandi successi della musica italiana: "Ritorno ad amare", "Immensamente" e "Io canto". Partita dall'esterno dell'Ariston, ha proseguito la performance passando tra le porte del teatro fino ad arrivare sul palco. Lì, ha concluso la sua esibizione tra coriandoli e bandiere su cui c'era scritto "Music not war" (in italiano "Musica, non guerra"). Dopo il lungo applauso dell'Ariston, Laura Pausini è stata introdotta al pubblico da Carlo Conti.