Questa sera il palco dell’Ariston si anima con una serata dedicata alle cover e ai duetti. Lillo Petrolo, il comico e attore, salirà sul palco insieme a Laura Pausini e Carlo Conti, pronti a intrattenere il pubblico con le loro esibizioni. È la prima volta che il comico partecipa come co-conduttore ufficiale del Festival di Sanremo. La serata si preannuncia ricca di sorprese e momenti divertenti.

S i accende la luce verde sul terzo co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. Il comico Lillo Petrolo salirà sul palco dell’Ariston insieme a Laura Pausini e Carlo Conti nella serata delle cover e dei duetti. L’indiscrezione è partita da Cinemotore, per poi trovare conferma nell’ambiente dello spettacolo. Max Pezzali e l’Uomo Ragno vanno in crociera: a Sanremo il party anni ’90 è sul mare X Leggi anche › Can Yaman sarà co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026 Dopo gli annunci di Achille Lauro e Can Yaman è arrivato l’atteso nome. Lillo si limiterà a presenterà i duetti o si diletterà a divertire il pubblico magari presentandosi vestito dal mitico Posaman? In tv hanno fatto furore anche le sue comiche lezioni di ballo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - il comico e attore salirà sul palco dell'Ariston, insieme a Laura Pausini e Carlo Conti, nella quarta serata del festival

C’an Yaman, l’attore turco noto per aver interpretato Sandokan, salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Lillo Petrolo sarà sul palco di Sanremo 2026.

Can Yaman sarà co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. L’attore, volto amatissimo dal pubblico Rai dopo Sandokan, debutta così sul palco dell’Ariston x.com