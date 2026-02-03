C’an Yaman, l’attore turco noto per aver interpretato Sandokan, salirà sul palco dell’Ariston come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Lo affiancherà Laura Pausini e Carlo Conti, che condurranno insieme l’evento dal 24 al 28 febbraio. È la prima volta che Yaman partecipa come conduttore, dopo aver conquistato il pubblico con la sua performance nella serie tv.

C an Yaman, il nuovo Sandokan della tv, sarà co-condurre della prima serata del Festival di Sanremo 2026 (24-28 febbraio) accanto a Carlo Coni e Laura Pausini. «Porterò la mia spada – ha detto l’attore turco – sarà una bella sfida». A dare la notizia è stato lo stesso Conti pubblicando, sui canali social, un fotomontaggio dove appare nei panni della Tigre della Malesia, insieme al breve messaggio ‘Co-co’. Max Pezzali e l’Uomo Ragno vanno in crociera: a Sanremo il party anni ’90 è sul mare X Leggi anche › Sanremo 2026: le pagelle alle canzoni dei 30 big in gara Can Yaman co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'attore turco, reduce dal successo della serie Sandokan, affiancherà Laura Pausini e Carlo Conti sul palco dell'Ariston

Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026.

Nel 2026, Laura Pausini torna sul palco dell’Ariston, affiancando Carlo Conti come co-conduttrice per tutte le cinque serate del Festival di Sanremo.

