Una società di intelligenza artificiale ha dichiarato di non poter rispettare un ultimatum del Pentagono riguardo all’utilizzo militare delle sue tecnologie. La decisione deriva da considerazioni interne e dalla volontà di mantenere un certo approccio etico. La notifica del rifiuto è stata comunicata ufficialmente, lasciando aperte le possibilità di ulteriori sviluppi in questa vicenda.

«In buona coscienza non possiamo accogliere la loro richiesta», ha detto il capo della società rispondendo al segretario alla Difesa degli Stati Uniti Due giorni fa Hegseth aveva detto che se Anthropic non si fosse adeguata alla richiesta il Pentagono avrebbe annullato i contratti che ha con la società escludendola dunque dalle attività della difesa. Hegseth aveva però anche minacciato di attivare il “Defense Production Act”, una norma che viene di solito usata durante le emergenze nazionali nel settore energetico e in quello della salute e che potrebbe obbligare Anthropic a fornire i servizi richiesti. In questo secondo caso potrebbero esserci comunque ricorsi e contenziosi in tribunale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Anthropic non rispetterà l’ultimatum del Pentagono sugli usi militari dei suoi sistemi di AI

Il Pentagono chiede l’IA senza limiti per scopi militari: Anthropic dice noGuerra all’Intelligenza Artificiale: Il Pentagono e lo Scontro Etico con Anthropic Washington – Una disputa inedita sta scuotendo il mondo della...

Il Pentagono contro Claude, l'AI di AnthropicLe dimissioni da Anthropic del capo della sicurezza e il dilemma: fare bene o fare veloci? Il segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth, è...

Temi più discussi: Anthropic non rispetterà l’ultimatum del Pentagono sugli usi militari dei suoi sistemi di AI; Ultimatum per Anthropic: deve rimuovere le restrizioni AI; Approvato un risarcimento da 1,5 miliardi di dollari per il presunto utilizzo di libri piratati da parte di Anthropic; ChatGPT e psicosi: undicesima causa contro OpenAI.

Anthropic, l’azienda con l’anima che ha smesso di dire noAnthropic ha riscritto la sua politica di sicurezza AI lo stesso giorno in cui il Pentagono le ha dato un ultimatum. Coincidenze. futuroprossimo.it

Anthropic non vuole che la sua AI venga usata per uccidere o sorvegliare, ma il governo americano ha altri pianiIl dipartimento della Difesa sta minacciando l'azienda di intelligenza artificiale, che si è opposta agli impieghi militari della sua tecnologia ... wired.it