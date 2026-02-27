I confini dell’IA | perché ora Anthropic è disposta a bloccare ogni accordo con il Pentagono

Anthropic, azienda specializzata nello sviluppo di intelligenza artificiale, ha annunciato di essere disposta a interrompere ogni collaborazione contrattuale con il Pentagono. La società, fondata da Dario Amodei, ha comunicato questa decisione senza specificare i motivi, sottolineando solamente la volontà di fermare eventuali accordi futuri. La notizia ha attirato l’attenzione nel settore tecnologico e della difesa.

Anthropic, società fondata da Dario Amodei ha spiegato di essere pronta a rinunciare ai contratti con il Pentagono. Claude, il suo modello di intelligenza artificiale, viene usato regolarmente dal Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ma ora le richieste fatte ad Anthropic sono cambiate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pentagono vs Anthropic: la guerra dell’IA che divide gli USALo scontro tra il Pentagono e l'azienda tecnologica Anthropic sull'uso dell'intelligenza artificiale ha trasformato una disputa tecnologica in una...

“Uso incompatibile con i valori democratici”: Anthropic respinge le richieste del Pentagono sull'IaAnthropic ha rifiutato le richieste del Pentagono sull’uso senza limiti dei suoi strumenti di Ia, denunciando rischi per democrazia, diritti civili e...

