Alfonsina y el mar | spettacolo in prima assoluta al Cordova

Il 27 dicembre al teatro Cordova debutta in prima assoluta “Alfonsina y el mar”, uno spettacolo che unisce musica, narrazione e poesia. Con la musica del duo Alchimia e interpretazioni di Barbara Presicce ed Ercole Di Francesco, l’evento propone un emozionante viaggio nella vita e nell’anima di Alfonsina Storni, protagonista di un’opera coinvolgente e ricca di atmosfere intense.

