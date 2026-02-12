La nuova stagione di Pechino Express sta per partire. La produzione ha annunciato che l’edizione 2026 inizia tra poche settimane, con le prime puntate in programma ogni giovedì sera su Sky e anche in streaming su Now. Le coppie concorrenti sono già pronte e si preparano a vivere un viaggio ricco di avventure, attraversando diverse destinazioni ancora segrete. I fan del reality sono in fibrillazione, curiosi di scoprire chi saranno i protagonisti e quali tappe affronteranno questa volta.

Milano, 12 febbraio 2026 – Manca sempre meno alla nuova edizione di Pechino Express, il reality show di viaggio in onda ogni giovedì sera su Sky e in streaming e on demand su Now. Dove si va. In questa nuova edizione condotta da Costantino della Gherardesca i tre Paesi nei quali le coppie di concorrenti faranno tappa e si sfideranno sono quelli dell’Estremo Oriente. Si parte dall’Indonesia, poi ci si sposta in Cina e si terminerà l’avventura in Giappone. Quando inizia Pechino Express 2026 . Il reality di viaggio di Sky prenderà il via giovedì 12 marzo e andrà in onda ogni giovedì intorno alle 21. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pechino Express 2026: quando inizia, dove si va e quali sono le coppie

Approfondimenti su Pechino Express 2026

Il 2026 si prospetta come un anno ricco di matrimoni tra personaggi noti.

Le coppie più glamour del 2026 sono già evidenti, grazie alla loro complicità e al modo in cui i loro outfit esprimono sintonia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pechino Express 2026

Argomenti discussi: Brescia e Mantova pronte per Pechino Express 2026: Assane e Mattia sfidano l’Estremo Oriente; Olimpiadi 2026, Antonio Rossi e Juri Chechi a ‘Lombardia Notizie Tv’; Olimpiadi invernali 2026, Italia: staffetta short track d'oro e bronzo nel curling; Antonio Rossi e Juri Chechi: amicizia olimpica e ironia sulla neve a Livigno IL VIDEO.

Pechino Express 2026: quando inizia, dove si va e quali sono le coppieIl titolo di questa edizione del reality show di viaggio di Sky condotto da Costantino della Gherardesca è ‘L’Estremo Oriente’ ... msn.com

Pechino Express 2026 Estremo Oriente: il promo fa già paura. Ecco quando inizia, le coppie in gara e la novitàTutte le 10 coppie in gara, le location, le tappe, la novità e la data d'inizio di Pechino Express 2026: ecco il promo ufficiale di Sky. style.corriere.it

Nuovi inviati speciali, nuove tappe da scoprire e nuove sfide da affrontare. La nuova stagione di #PechinoExpress – L’Estremo Oriente riparte il 12 marzo in esclusiva su Sky - facebook.com facebook