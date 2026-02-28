Pecco Bagnaia si è presentato in pista per la prima sessione di prove libere del Gran Premio, terminando con il 15° tempo. Le sue parole sono state nette: “So dove ho sbagliato”, ma la posizione occupata ha riacceso vecchi ricordi di stagioni passate. Dopo aver mostrato ottimismo, il pilota ha affrontato la giornata con un atteggiamento di obiettività, senza nascondere le difficoltà incontrate.

No, eh. Niente scherzi, Pecco. Perchè bisogna essere obiettivi, dopo le belle parole e l’ottimismo sulla stagione che inizia, vedere Bagnaia laggiù nella casella numero 15 della classifica dei tempi del venerdì, ha fatto riemergere i tanti (troppi) fantasmi di quel recente passato, marchiato 2025. Pecco però la pensa diversamente e ricostruisce senza preoccupazioni la causa di quello che gli è successo per rimanere staccato dal pacchetto dei piloti più veloci e dover così dare la caccia alla pole partendo da lontano, dai rischi del Q1 "Non siamo mai riusciti ad azzeccare il momento giusto –ha ammesso il pilota della Ducati –. Sono comunque convinto che abbiamo la possibilità di sbarcare nel Q2 e giocarci così una posizione importante nella griglia di partenza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pecco riparte in salita: "So dove ho sbagliato"

Grande Fratello, Pier Silvio Berlusconi fa mea culpa: "Non è un flop, ma ecco dove ho sbagliato"Nel bilancio di fine anno l'ad di Mfe difende il GF, esalta il successo del quiz di Gerry Scotti e conferma Striscia la Notizia solo in prime time.

Leggi anche: Dopo le polemiche, lo youtuber Ale Della Giusta ammette: «Ho sbagliato, ho finto tutto. Ecco perché l’ho fatto»