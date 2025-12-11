Grande Fratello Pier Silvio Berlusconi fa mea culpa | Non è un flop ma ecco dove ho sbagliato

Pier Silvio Berlusconi analizza il bilancio di fine anno, riconoscendo alcune criticità del Grande Fratello e difendendo il suo valore. Mentre elogia il successo del quiz di Gerry Scotti e conferma la programmazione di Striscia la Notizia in prime time, l'amministratore delegato di Mfe riflette sulle scelte editoriali e sugli obiettivi futuri del gruppo.

Nel bilancio di fine anno l'ad di Mfe difende il GF, esalta il successo del quiz di Gerry Scotti e conferma Striscia la Notizia solo in prime time. Fine anno, tempo di bilanci e di strategie per Mediaset. Pier Silvio Berlusconi approfitta dell'incontro con la stampa per mettere in fila numeri, successi e inciampi di Canale 5, con un occhio alla rivoluzione già in corso nel palinsesto. Il dirigente difende il Grande Fratello, incorona La ruota della fortuna come motore della fascia preserale e conferma, proprio per questo, la scelta di spostare Striscia la notizia in prima serata, immaginando una tv più flessibile e cucita sulle nuove abitudini del pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Pier Silvio Berlusconi fa mea culpa: "Non è un flop, ma ecco dove ho sbagliato"

