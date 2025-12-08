Paura davanti al tribunale | scontro tra due auto un ferito
BRINDISI - Un incidente stradale si è verificato questa mattina (8 dicembre 2025) in via Palmiro Togliatti, proprio di fronte al Tribunale di Brindisi. Lo scontro, che ha coinvolto un'Alfa Romeo e una Fiat 500, ha causato danni più evidenti alla carrozzeria dell'Alfa, sul lato conducente. Il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondisci con queste news
Gattino cerca casetta Lui così piccino e Senza paura, l'abbiamo soprannominato "l'apprendista parrucchiere." È apparso una sera a san vito davanti la vetrina di un parrucchiere e la mattina seguente è arrivato davanti la porta di un altro parrucchiere, - facebook.com Vai su Facebook
Paura davanti al tribunale: scontro tra due auto, un ferito - Incidente in via Togliatti che ha coinvolto un'Alfa Romeo e una Fiat 500. Come scrive brindisireport.it