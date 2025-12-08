Paura davanti al tribunale | scontro tra due auto un ferito

BRINDISI - Un incidente stradale si è verificato questa mattina (8 dicembre 2025) in via Palmiro Togliatti, proprio di fronte al Tribunale di Brindisi. Lo scontro, che ha coinvolto un'Alfa Romeo e una Fiat 500, ha causato danni più evidenti alla carrozzeria dell'Alfa, sul lato conducente. Il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

