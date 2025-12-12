Scoppia l' incendio nel parcheggio Camper e un' auto carbonizzati un uomo in ospedale | Rogo partito da una candela

Nella notte di ieri, un incendio nel parcheggio Minardi lungo via Chiavica Romea ha causato la distruzione di un camper e di un'auto, con un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale. Le fiamme sono divampate intorno alle 23, probabilmente partite da una candela, creando grande paura tra i residenti.

Le fiamme divampano nella notte e mandano in fumo un camper e un'auto. Grande paura ieri sera nel parcheggio Minardi (area di sosta lungo via Chiavica Romea), dove poco dopo le 23 si è sviluppato un incendio che ha avvolto e carbonizzato un camper e un'auto di proprietà della stessa persona.

