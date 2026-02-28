paura a rieti 22enne minaccia il coinquilino costringendolo a rifugiarsi sul tetto e aggredisce gli agenti

A Rieti, un giovane tunisino di 22 anni è stato arrestato dopo aver minacciato il coinquilino, costringendolo a salire sul tetto dell’edificio, e aver aggredito gli agenti intervenuti sul posto. L’uomo ha opposto resistenza durante l’arresto, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio ha causato scompiglio nella zona, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

Un arresto e due feriti, questo il bilancio di una violenta aggressione avvenuta a Rieti, dove un cittadino tunisino di 22 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche denunciato per le lesioni personali inflitte al suo coinquilino. L’episodio si è verificato il 28 febbraio 2026 in un’abitazione del capoluogo reatino, dove la vittima ha richiesto aiuto per sfuggire all’aggressione. L’arresto è stato convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Rieti, che ha disposto il divieto di dimora per l’arrestato. Un episodio di violenza a Rieti La vicenda ha avuto inizio quando una chiamata di emergenza è giunta al NUE 112. 🔗 Leggi su Virgilio.it

