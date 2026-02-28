Rieti | violenta aggressione in appartamento 22enne ferisce coinquilino e polizia arrestato

A Rieti, un ragazzo di 22 anni tunisino ha aggredito con violenza un coinquilino all’interno di un appartamento, ferendolo. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, il giovane ha anche ferito alcuni agenti. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Momenti di paura si sono verificati a Rieti, dove un giovane tunisino di 22 anni ha seminato il panico all'interno di un appartamento, aggredendo con violenza un suo connazionale. L'aggressore ha reagito con calci e pugni all'arrivo degli agenti della squadra volante della Questura, creando una situazione di grande tensione. Intervento delle Forze dell'Ordine. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta al Nue 112. La vittima, barricata in una stanza, ha tentato di mettersi in salvo sul tetto della palazzina, mentre l'aggressore cercava di sfondare la porta dell'appartamento. Giunti sul posto con il supporto di una pattuglia dei carabinieri, gli agenti hanno affrontato l'uomo, il quale era armato di coltelli da cucina, in una colluttazione concitata.

