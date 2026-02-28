Paul Seixas trionfa alla Faun-Ardeche Classic 2026

Durante la Faun-Ardeche Classic 2026, Paul Seixas si è aggiudicato la vittoria con una prestazione convincente. La corsa si è svolta in Francia, coinvolgendo numerosi ciclisti provenienti da diversi paesi. Seixas ha mantenuto il passo fino alla linea d’arrivo, dimostrando di essere il più forte in questa gara.

Il panorama delle corse internazionali si arricchisce di un talento emergente: in Faun-Ardeche Classic 2026 è paul seixas a imporsi con una prova dominante, confermando maturità e orientación sulle classiche. Il ventenne transalpino, in forza alla Decathlon, chiude la stagione iniziale con una vittoria in solitaria, nove giorni dopo aver esordito con una prima affermazione da professionista. La corsa è partita con una lunga fuga di otto corridori, controllata dal gruppo che accompagnava il primo giro del circuito. A circa 60 chilometri dal traguardo è emersa una prima accelerazione significativa: Eivind Broholt Fougner (Unibet Rose Rockets) e Theo Leveque (TotalEnergies) hanno preso in testa la corsa, costringendo il gruppo a rispondere.