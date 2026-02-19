Volta ao Algarve Paul Seixas beffa Juan Ayuso e trionfa nella seconda tappa

Nella seconda tappa della Volta ao Algarve 2026, Paul Seixas ha vinto la gara dopo aver superato Juan Ayuso e João Almeida nella volata finale. La gara si è decisa sull’Alto da Fóia, dove Seixas ha messo in mostra una buona strategia e resistenza. Durante la corsa, il portoghese ha seguito i rivali per gran parte del percorso, poi ha attaccato negli ultimi metri, sorprendendo gli avversari. La vittoria di Seixas segna una svolta nella competizione e accende l’interesse per le prossime tappe.

Grande spettacolo nella seconda tappa della Volta ao Algarve 2026. La vittoria sull'Alto da Foia è stata conquistata da Paul Seixas, capace prima di seguire Juan Ayuso e João Almeida e poi di batterli nella volata finale con un guizzo da corridore esperto. Per il francese classe 2006 si tratta della prima vittoria in carriera da professionista. Grazie al secondo posto Juan Ayuso è il nuovo leader della generale (con lo stesso tempo del transalpino), in attesa della cronometro di domani. La frazione, partita da Portimão e conclusa a Foia dopo 147.2 chilometri, ha visto nelle prime battute lo sviluppo di una fuga di nove corridori.