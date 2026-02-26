Patty Pravo cade dalla sedia alla conferenza stampa di Sanremo – Il video

Durante una conferenza stampa a Sanremo, una nota cantante si è improvvisamente rovesciata dalla sedia, attirando l’attenzione dei presenti. L’incidente si è verificato all’inizio dell’evento, lasciando i presenti sorpresi. La scena è stata catturata in un video che sta circolando sui social, mostrando il momento in modo chiaro. Nessuna informazione ufficiale sulle ragioni dell’accaduto è stata ancora comunicata.

(Agenzia Vista) Sanremo, 26 febbraio 2026 La cantante Patty Pravo cade dalla sedia all'inizio della conferenza stampa di Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Brutta caduta per Patty Pravo, arrivata in sala stampa a Sanremo di ottimo umore ma poi scivolata mentre cercava la sedia. La cantante è in gara, a 77 anni, con "Opera".