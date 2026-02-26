Piccolo incidente per Patty Pravo | cade dalla sedia in conferenza stampa a Sanremo – Video

Durante una conferenza stampa a Sanremo, la cantante ha vissuto un momento imprevisto quando, cercando di sedersi, è scivolata dalla sedia, attirando l’attenzione dei presenti. L’incidente è stato ripreso in un video che ha subito fatto il giro dei social. La cantante si è rialzata rapidamente, senza apparenti conseguenze, e ha continuato la sua partecipazione alla manifestazione.

Piccolo incidente per Patty Pravo. La cantante si trova a Sanremo, in gara con la sua 'Opera' e, entrando in sala stampa per la classica conferenza, sedendosi non ha trovato la sedia, ed è scivolata.