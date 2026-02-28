Patrizia Ercolino | Non dimenticate il mio bambino e aiutate chi come lui per vivere ha bisogno di un trapianto

Patrizia Mercolino, con il volto segnato dal dolore, si è presentata sul palco del Vulcano Buono di Nola durante l'apertura della prima edizione di “SI”, invitata a parlare. La donna ha espresso un appello affinché si ricordi il suo bambino e si aiuti chi, come lui, necessita di un trapianto per vivere. La sua voce ha risuonato in un momento di grande partecipazione.

Patrizia Mercolino ha il volto segnato dal dolore, ma ancora una volta mostra forza, dignità e lucidità salendo sul palco allestito al Vulcano Buono della “sua” Nola, invitata a parlare all'apertura della prima edizione di “SI.CU.RA”, la tre giorni in collaborazione con l’Esercito Italiano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Patrizia Ercolino: Non dimenticate il mio bambino e aiutate chi, come lui, per vivere ha bisogno di un trapiantoLa mamma di Domenico al villaggio dell'Esercito, allestito nella sua Nola, al Vulcano Buono: Nessuno deve più soffrire come stiamo soffrendo noi ... napolitoday.it

Addio al piccolo Domenico, parla mamma Patrizia: Non deve essere dimenticatoLunedì andrò a firmare dal notaio per fare una fondazione a nome di Domenico, se ne occuperà il mio avvocato: voglio farlo perché Domenico non sia dimenticato e per aiutare altri bambini, ha detto ... livesicilia.it