La festa all’Agrario Impegno e memoria studenti premiati | Aiutate chi ha bisogno

Un momento di festa e riconoscimento all’Istituto Agrario Tosi di Codogno, dove studenti meritevoli sono stati premiati per il loro impegno e risultati. La cerimonia ha celebrato la memoria e il merito, sottolineando l’importanza di aiutare chi ha bisogno. Un’occasione di crescita e condivisione, che rafforza il senso di comunità e di responsabilità tra i giovani.

Un momento di festa, memoria e merito quello vissuto ieri all' Istituto agrario Tosi di Codogno, dove sono state consegnate le borse di studio agli studenti che si sono distinti per impegno e risultati scolastici. A differenza dello scorso anno, quando la cerimonia si era svolta nel quartiere fieristico di viale Medaglie d'Oro, durante la fiera autunnale, quest'anno si è scelto di tornare tra i banchi, organizzando un momento in direttamente a scuola, per dare ancora più valore al significato dell'iniziativa. La borsa di studio "Famiglia Gandolfi" è stata assegnata a Nora Biondi, studentessa della classe quinta F.

