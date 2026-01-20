È stata presentata a Roma, il 19 gennaio, la nuova serie TV di Ryan Murphy,

È stata presentata a Roma ieri, 19 gennaio, la nuova serie tv di Ryan Murphy “The Beauty”, disponibile dal 22 gennaio su Disney+, che segue “The Corporation” un oscuro miliardario del settore tecnologico, interpretato da Ashton Kutcher, creatore di un farmaco miracoloso chiamato “La Beauty” che promette di trasformare chi lo assume nella migliore versione di sé stesso. A indagare sul misterioso farmaco, gli agenti dell’FBI Cooper Madsen (Evan Peters) e Jordan Bennett (Rebecca Hall) tra Parigi, Venezia, Roma e New York, dopo che il mondo dell’alta moda viene sconvolto quando alcune top model internazionali – come Bella Hadid nella serie – cominciano a morire in circostanze misteriose e raccapriccianti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio fratello gemello è nato con una paralisi cerebrale e a 12 anni ha subito il trapianto di cuore. È stato lui a farmi accettare il mio corpo”: così Ashton Kutcher

Ashton Kutcher: «Mio fratello gemello, nato con una paralisi cerebrale, mi ha detto: “Questa è l’unica vita che conoscerò”. Quella frase ha cambiato tutto»Ashton Kutcher, noto attore e produttore, racconta di un momento significativo con suo fratello gemello, affetto da paralisi cerebrale.

Leggi anche: Cobolli: "Questa vittoria è anche di mio padre. Mio fratello? Metà del mio cuore. Bove mi ha cambiato"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Aston Kutcher: «Mio fratello gemello nato con una paralisi cerebrale. Grazie a lui, oggi so chi sono io»; Ashton Kutcher: “Con The Beauty ho ritrovato me stesso: grazie a mio fratello gemello so chi sono”; Ashton Kutcher: «Mio fratello gemello, nato con una paralisi cerebrale, mi ha detto: “Questa è l’unica vita che conoscerò”. Quella frase ha cambiato tutto»; Simul currebant - Nel mondo dello sport - A tu per tu con Simon Yates - L’addio perfetto: tra il riscatto in salita e il Papa.

Aston Kutcher: «Mio fratello gemello nato con una paralisi cerebrale. Grazie a lui, oggi so chi sono io» - Ashton Kutcher, protagonista nel nuovo film The Beauty, dal 22 gennaio su Disney+ con i primi 3 episodi, ripercorre uno dei momenti più importanti della sua vita e racconta ... msn.com