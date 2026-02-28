Passaggio di consegne all’Ariston De Martino pronto a prendersi Sanremo 2027 | con lui ci sarà Antonella Clerici

All’Ariston si è svolto il passaggio di consegne con De Martino che si prepara a condurre Sanremo 2027, affiancato da Antonella Clerici. Il Festival di Sanremo 2026 è stato caratterizzato da una comunicazione senza precedenti, coinvolgendo diversi protagonisti e cambiamenti rispetto agli anni passati. La manifestazione ha visto anche la presenza di Carlo Conti alla conduzione, mentre le scelte di quest’anno hanno attirato l’attenzione.

Il Festival di Sanremo 2026 segna un punto di svolta storico per la televisione italiana, non solo per la qualità delle canzoni in gara o per la conduzione di Carlo Conti, ma per una scelta comunicativa senza precedenti. Per la prima volta nella storia della kermesse, l’annuncio del successore alla direzione artistica avviene in diretta mondiale durante la serata finale. Questa spettacolarizzazione del passaggio di consegne rompe una tradizione decennale fatta di lunghi silenzi estivi, trattative riservate e indiscrezioni giornalistiche che solitamente si protraevano per mesi dopo la chiusura del sipario dell’Ariston. La serata finale vede l’ingresso in scena di Stefano De Martino, il volto di punta di Affari tuoi, che salirà sul palco per ricevere l’investitura ufficiale da parte di Carlo Conti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Passaggio di consegne all’Ariston, De Martino pronto a prendersi Sanremo 2027: con lui ci sarà Antonella Clerici Passaggio di consegne all’Ariston: De Martino pronto a prendersi Sanremo 2027La serata finale del Festival di Sanremo 2026 segna un momento di profonda trasformazione per la televisione italiana. Leggi anche: De Martino condurrà Sanremo 2027: passaggio di consegne in diretta Una selezione di notizie su Passaggio di. Temi più discussi: Passaggio di consegne: obblighi dell’amministratore; Passaggio di consegne nella Legione Carabinieri Puglia: il commiato del Generale Mannucci Benincasa; Passaggio di consegne all'Ordine dei Commercialisti, Valchera è il nuovo presidente; Panathlon Club Lecco: passaggio di consegne tra Mauri e Benedetti. Stefano De Martino conduce Sanremo 2027: stasera il passaggio di consegne all’Ariston, l’annuncio di Carlo ContiStefano De Martino guiderà il Festival di Sanremo 2027. L’annuncio ufficiale è atteso stasera all’Ariston, con il passaggio di consegne da Carlo Conti in diretta su Rai 1. gay.it Passaggio di consegne all’Ariston: De Martino pronto a prendersi Sanremo 2027Il Festival di Sanremo 2026 segna un punto di svolta storico per la televisione italiana, non solo per la qualità delle canzoni in gara o per la conduzione di ... thesocialpost.it Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027, ipotesi Antonella Clerici. Stasera il passaggio di testimone all'Ariston - facebook.com facebook #StefanoDeMartino nella finale di #Sanremo2026 per passaggio di consegne con Carlo Conti: “Non gli lascio un pacco” x.com