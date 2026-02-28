Le forze militari dei Pasdaran hanno annunciato il lancio di ‘Truth Promise 4’, un’operazione militare contro basi statunitensi. L’annuncio arriva da Teheran, che afferma che questa iniziativa è una risposta a un’“aggressione americano-sionista”. La notizia viene comunicata attraverso fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui bersagli o la portata dell’operazione.

Secondo quanto reso noto, l’azione militare sarebbe stata pianificata come rappresaglia e coinvolgerebbe diversi obiettivi strategici nella regione. Nel dettaglio, i Pasdaran hanno dichiarato di aver preso di mira il quartier generale della Quinta Flotta della Marina statunitense in Bahrein, utilizzando missili e droni. Sarebbero stati inoltre attaccati impianti e basi militari americane in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. Tra gli obiettivi indicati figurano anche centri militari e di sicurezza nel cuore di Israele, segnalando un’operazione su più fronti. Nel comunicato diffuso dalle Guardie Rivoluzionarie si afferma che gli attacchi missilistici delle forze iraniane sono tuttora in corso e che dettagli aggiuntivi verranno forniti successivamente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pasdaran, lanciata ‘Truth Promise 4’, operazione contro basi Usa

