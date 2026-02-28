Le forze iraniane hanno annunciato di aver lanciato un'operazione contro le basi statunitensi in Medio Oriente. In particolare, il quartier generale della Quinta Flotta della Marina americana in Bahrein è stato preso di mira. L'azione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle modalità dell’attacco. La notizia riguarda le tensioni tra Iran e Stati Uniti nella regione.

Le Guardie Rivoluzionarie in Iran hanno annunciato che l’Operazione “Truth Promise 4” è stata lanciata “in risposta all’aggressione americano-sionista contro il territorio iraniano”. Secondo l’annuncio, il quartier generale della Quinta Flotta della Marina statunitense in Bahrein è stato attaccato con missili e droni, e anche le basi americane in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, “oltre ai centri militari e di sicurezza nel cuore di Israele”. È stato riferito che “gli attacchi missilistici delle forze iraniane continuano e informazioni dettagliate saranno pubblicate in seguito”. WASHINGTON, 28 FEB – La base della Quinta Flotta della Marina Militare americana in Bahrein è stata colpita “da un attacco missilistico”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Pasdaran, lanciata operazione contro basi Usa

Proteste Iran, Tehran minaccia: “Se Usa attaccano risponderemo contro Israele e basi americane”“Morte a Khamenei” e “lunga vita allo Scià“, sono gli slogan che risuonano per le strade infuocate dell’Iran, dove il popolo non si ferma neppure...

Nuovi raid degli Usa contro le basi dell’Isis. Caos ad Aleppo, oltre 150mila sfollatiGli Stati Uniti tornano a effettuare attacchi su larga scala contro obiettivi dell’Isis in Siria.

Aggiornamenti e notizie su Pasdaran.

Pasdaran, lanciata 'Truth Promise 4', operazione contro basi Usa(ANSA) - TEL AVIV, 28 FEB - Le Guardie Rivoluzionarie in Iran hanno annunciato che l'Operazione Truth Promise 4 è stata lanciata in risposta all'aggressione americano-sionista contro il territorio ... tuttosport.com

Usa e Israele attaccano l’Iran. Pasdaran, lanciata Truth Promise 4, operazione contro basi Usa. Media: una vittima nell’attacco dell’Iran a Abu DhabiTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com