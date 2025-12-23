Un cantiere lungo 4 mesi in centro | dopo le festività partono i lavori di riqualificazione delle reti acqua fogne e gas

A partire da metà gennaio, nel centro storico di Forlì, in via Sant'Antonio Vecchio, avranno inizio i lavori di riqualificazione delle reti di acqua, gas e fognature. L'intervento, della durata prevista di quattro mesi, comprende anche l’adeguamento degli allacci alle utenze private. Questi interventi mirano a migliorare l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture, garantendo un servizio più affidabile per la comunità locale.

Da metà gennaio partiranno in via Sant'Antonio Vecchio, nel centro storico di Forlì, i lavori di riqualificazione delle reti acqua, gas e fognature e dei relativi allacci alle utenze private. L'intervento di rifacimento completo delle reti è diretto da Heratech, la società di ingegneria del.

