Parte da Fontanafredda il nuovo tour degli España Circo Este

Il gruppo musicale indie rock italiano España Circo Este inizia il suo nuovo tour dall'Astro Club di Fontanafredda il 6 marzo alle 21. La band, nata nel 2013, combina nel suo sound influenze di musica reggae, latino americana e world music. La data di Fontanafredda segna l'apertura di una serie di concerti previsti in diverse località italiane.

La (vera) storia di Sal Da Vinci: il debutto a 7 anni a teatro, il passato da attore, poi il successo di "Rossetto e caffè" Dopo il lancio di “Boicotta il palazzetto”, brano realizzato collaborazione con il Duo Bucolico e con cui la band denuncia il falso mito dei sold-out e rivendica la necessità di tornare nei live-club, gli España Circo Este annunciano un tour nelle sale concerto, nei centri sociali. Gli España Circo Este arrivano quindi all’Astro Club con il loro inconfondibile tango-punk: un mix esplosivo di pop, punk, tango, cumbia, latin e reggae, capace di trasformare ogni concerto in una festa collettiva. Dopo Fontanafredda il tour toccherà praticamente tutta la penisola, da Bologna a Milano, da Torino a Roma e Cesena. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

