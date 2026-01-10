Juventus | sospiro di sollievo per Douglas Luiz

La Juventus può tirare un sospiro di sollievo riguardo a Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, attualmente in prestito al Nottingham Forest con obbligo di riscatto condizionato, non ha raggiunto i parametri necessari per l’acquisto definitivo, con solo 8 presenze di almeno 45 minuti in Premier League. La situazione riduce le possibilità di un trasferimento a titolo definitivo, mantenendo aperte altre opzioni per il club bianconero.

