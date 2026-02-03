Yuasa Battery sospiro di sollievo per Golzadeh

La partita contro il Monza ha portato un sospiro di sollievo per Golzadeh e la sua squadra. La stagione non è stata facile, tra risultati deludenti e difficoltà varie, ma questa vittoria ha dato una ventata di speranza. La squadra ora cerca di riprendere fiato e di migliorare nelle prossime sfide.

Quella contro Monza per la Yuasa Battery è stata un po' la sintesi della stagione negativa vissuta sotto diversi punti di vista. Partendo dal risultato finale con la squadra che non è riuscita a tener eil passo degli avversari perdendo la scia di Monza proprio nei finali di set, un film già visto nella stagione. Poi l'episodio che ha coinvolto Amir Golzadeh è la sintesi della sfortuna anche in temrini di infortuni riscontrati finora. L'unico opposto in rosa e terminale offensivo di riferimento, colpito in fortuito e del tutto involontario da Falaschi in uno di quegli episodi che accade rarissimamente in campo.

