Osteria stellata temporanea | cinque cene d’autore nel cuore del Casentino

Questa sera a Casentino apre l’Osteria stellata temporanea, un’iniziativa di Love Casentino. Cinque cene d’autore si svolgeranno nel cuore del territorio, portando in tavola piatti creativi che uniscono alta cucina e identità locale. L’obiettivo è valorizzare i luoghi simbolo del Casentino attraverso menu speciali preparati da chef di fama. L’evento vuole attirare appassionati e turisti, offrendo un’esperienza gastronomica unica nel suo genere.

Nasce OST, Osteria stellata temporanea, un progetto ideato da Love Casentino che porta nel cuore del Casentino un format capace di unire alta cucina, identità territoriale e valorizzazione dei luoghi simbolo. Da febbraio a giugno 2026, cinque cene a quattro mani trasformeranno, solo per una sera, ville storiche, teatri, castelli e piazze in osterie temporanee d'eccezione. Il progetto mette in dialogo i ristoranti storici del territorio con alcuni chef stellati del panorama nazionale, dando vita a esperienze gastronomiche in cui tradizione e visione contemporanea si incontrano. Ogni appuntamento è pensato come un racconto coerente, capace di legare cucina, contesto e tema, con l'obiettivo di restituire valore al Casentino attraverso il cibo e i suoi luoghi.

