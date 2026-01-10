Star Chefs Dinner | Damiano Carrara superospite Dieci chef 5 stellati e 5 in Guida Michelin per una cena benefica a Parma

Star Chefs Dinner a Parma si arricchisce della presenza di Damiano Carrara, noto pastry chef e volto televisivo, che sarà il superospite dell’evento. Dieci chef, tra stellati e riconosciuti dalla Guida Michelin, parteciperanno a una cena benefica, offrendo un’esperienza gastronomica di alto livello. L’evento, annunciato sui social, rappresenta un’occasione unica per unire eccellenza culinaria e solidarietà in un contesto di prestigio.

L'annuncio è arrivato dai social dell'evento e ha acceso subito l'attesa: Damiano Carrara, pastry chef e volto noto della televisione, sarà il superospite di Star Chefs Dinner e firmerà il dessert. La notizia accompagna l'apertura delle vendite: i biglietti sono disponibili online sul sito.

Star Chefs Dinner, la cena firmata dai grandi cuochi per aiutare i piccoli malati - L’annuncio è esploso sui social dell’evento e i «like» sono volati: Damiano Carrara, vincitore di Pechino express 2024 in coppia con il fratello Massimiliano, entra ufficialmente in squadra. gazzettadiparma.it

STAR A CENA | BIGLIETTI DISPONIBILI ONLINE DAL 12 DICEMBRE Vi andrebbe di STAR con noi a Cena, per celebrare la vita e fare del bene insieme Il 12 Dicembre dalle ore 9:00 Acquista il tuo posto all’Evento Benefico “STAR - STAR CHEFS DI - facebook.com facebook

