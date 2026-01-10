DIRETTA | Cesena-Empoli 0-1 | la sblocca Ilie Stiven Shpendi fallisce il raddoppio

Segui in tempo reale la partita tra Cesena e Empoli, conclusasi con la vittoria degli ospiti per 1-0 grazie a un gol di Ilie. Nel corso del match, Mignani ha effettuato alcune sostituzioni e ci sono state occasioni sfiorate da Bisoli e Shpendi. L'incontro ha visto la presenza di circa 10.000 spettatori allo stadio.

68': Mignani sostituisce Bisoli e Frabotta con Bastoni (fischiato) e Celia67': sinistro di Bisoli in area, pallone alto60': intanto è arrivato il dato degli spettatori: sono 10mila57': Stiven Shpendi viene servito davanti a Klinsmann in area, l'ex bianconero apre troppo il destro fallendo il gol.

