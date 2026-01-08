Moviola Napoli-Verona Bergonzi | Non c' è fallo di Buongiorno Su Hojlund non c' è certezza che la tocchi con la mano

Durante la partita Napoli-Verona, le decisioni del VAR sono state al centro di numerosi dibattiti. In particolare, l'episodio riguardante un possibile fallo di Buongiorno e la posizione di Hojlund sono stati oggetto di analisi da parte dell'arbitro Bergonzi. Questi interventi tecnici hanno suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando l'importanza delle decisioni in situazioni di dubbio nel calcio moderno.

Gli episodi da moviola di Napoli-Verona faranno molto discutere, in particolare le decisioni che hanno visto protagonista il Var. Nel corso della trasmissione Rai “La nuova Ds”, l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha analizzato gli episodi relativi al calcio di rigore concesso al Verona nel primo tempo e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Moviola Napoli-Verona, Bergonzi: "Non c'è fallo di Buongiorno. Su Hojlund non c'è certezza che la tocchi con la mano" Leggi anche: Moviola Napoli-Verona, Bergonzi: "Non c'è fallo di Buongiorno. Su Hojlund non c'è certezza la tocchi con la mano" Leggi anche: Moviola Milan-Verona, ma quale rigorino: l’analisi del fallo (netto) di Nelsson su Nkunku Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Moviola Napoli-Verona, Bergonzi: Non c'è fallo di Buongiorno. Su Hojlund non c'è certezza la tocchi con la mano; MOVIOLA Napoli-Verona: Bergonzi “allibito”, nel caos arbitri esplode la polemica; Moviola Napoli-Verona, gol annullato ad Hojlund: l'analisi di Bergonzi in diretta tv crea polemica; Moviola Napoli-Verona Bergonzi | Non c' è fallo di Buongiorno Su Hojlund non c' è certezza la tocchi con la mano. Moviola Napoli-Verona, Bergonzi: "Non c'è fallo di Buongiorno. Su Hojlund non c'è certezza la tocchi con la mano" - Verona faranno molto discutere, in particolare le decisioni che hanno visto protagonista il Var. napolitoday.it

Bergonzi: "Mani di Buongiorno? Sono allibito! Non c'è nulla di logico, non è mai rigore" - Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Rai 2 per commentare gli episodi da moviola di Napoli- tuttonapoli.net

Napoli-Verona, moviola: episodi tutti contro gli azzurri tra rigori e gol dati e negati, web in tilt - La prova dell’arbitro di Ostia Lido Marchetti al Maradona nell’anticipo del turno infrasettimanale della 19esima giornata di A Napoli- sport.virgilio.it

Moviola #NapoliVerona - #Bergonzi allibito: "Tocco di mano di Buongiorno Non c'è nulla di logico, mai rigore". - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.