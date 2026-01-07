Per Marelli non c’era il rigore per il Verona | Prima c’era un fallo su Buongiorno

L’ex arbitro Marelli ha commentato a Dazn il pareggio tra Napoli e Verona, focalizzandosi sugli episodi chiave della partita. In particolare, Marelli ha evidenziato come non ci fosse rigore per il Verona, sottolineando invece un fallo precedente su Buongiorno. La sua analisi offre uno sguardo approfondito sugli episodi controversi, contribuendo a chiarire le decisioni arbitrali durante il match.

L’ex arbitro Marelli intervenuto a Dazn dopo i l pareggio del Napoli contro il Verona ha analizzato gli episodi accaduti durante il match Moviola Napoli -Verona, l’analisi di Marelli a Dazn. «Al 23? c’è una rimessa al centro sulla quale intervengono Valentini e Buongiorno. C’è un contrasto in area tra i due ed un tocco con la mano di Buongiorno. Mano in posizione innaturale, ma Valentini poggia il braccio destro ed impatta su Buongiorno: non si tratta di un contatto di gioco tra i due, ma di un braccio che va ad impattare duramente sul difensore del Napoli. L’ofr ci può stare, ma la decisione migliore sarebbe stata dare un fallo a favore di Buongiorno». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Per Marelli non c’era il rigore per il Verona: «Prima, c’era un fallo su Buongiorno» Leggi anche: Lautaro commette fallo su Buongiorno, Marelli: «Il giallo poteva starci, è intervenuto molto in ritardo» Leggi anche: Marelli sul rigore al Napoli: «Viene fischiato il rigore con 6-7 secondi di ritardo, era da revocare» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Napoli-Verona, moviola: episodi tutti contro gli azzurri tra rigori e gol dati e negati, web in tilt - La prova dell’arbitro di Ostia Lido Marchetti al Maradona nell’anticipo del turno infrasettimanale della 19esima giornata di A Napoli- sport.virgilio.it

Napoli-Pisa, Verona-Juventus, Inter-Sassuolo... tra errori e polemiche da Var - La moviola della 4° giornata di serie A - L'analisi di Luca Marelli a Dazn sugli episodi più caldi del weekend di Serie A Kevin de Bruyne ... affaritaliani.it

Marelli su Verona-Juve: "Non condivido il rigore. Orban? Per me da rosso" - Ai microfoni di DAZN, Luca Marelli ha commentato i due episodi chiave del match: "Il calcio di rigore viene assegnato dopo il controllo al VAR per un tocco di braccio di Joao Mario. tuttomercatoweb.com

Luca Marelli conferma: era calcio di rigore. "L'unico fallo punibile è quello di Baschirotto: chiamata VAR incomprensibile, bisognava confermare il rigore con un silent check". - facebook.com facebook

Il rigore per la Juve fa discutere, Marelli: "Decisione non facile, ma Collu ha sbagliato l'annuncio" #juvelecce #rigore #moviola #collu #annuncio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.