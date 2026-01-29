Elezioni Parcaroli incontra Salvini | Sandro è un plusvalore Il centrodestra aspetta il sì alla ricandidatura

Questa mattina a Roma, Sandro Parcaroli ha incontrato Matteo Salvini. Il sindaco di Macerata non ha ancora deciso se si ricandiderà, ma l’incontro è stato descritto come positivo dai suoi accompagnatori. La campagna elettorale entra nel vivo e le prossime settimane saranno decisive per la sua scelta.

Macerata, 29 gennaio 2026 – Incontro a Roma tra Sandro Parcaroli e Matteo Salvini. Il sindaco deve ancora sciogliere la riserva sulla sua ricandidatura, ma da Roma definiscono “positivo” l’incontro. Per Giorgia Latini, segretaria del partito nelle Marche, “Parcaroli è un plusvalore”. “Positivo – dice la deputata Latini - l’incontro tra il ministro e vicepremier Matteo Salvini e il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli. Un’occasione, alla quale ho partecipato insieme anche con il commissario provinciale Mauro Lucentini, per fare il punto sui dossier infrastrutturali del territorio del capoluogo di provincia marchigiano, per rilanciare i progetti portati a termine e, soprattutto, per affrontare i temi legati allo sviluppo futuro del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

