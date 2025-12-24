Yildiz Juventus, trattativa per il rinnovo tra richiesta di ingaggio top da 6 milioni e garanzie sul progetto vincente. Il punto sul futuro del turco. Il futuro di Kenan Yildiz è il tema centrale che tiene banco negli uffici della Continassa. Il numero 10 turco è diventato in breve tempo il simbolo indiscusso della rinascita tecnica guidata da Luciano Spalletti, ma la partita per il suo prolungamento contrattuale si sta rivelando decisamente più complessa e delicata del previsto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la trattativa è entrata in una fase cruciale dove le volontà delle parti dovranno necessariamente incontrarsi per evitare pericolosi stalli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, il turco detta le condizioni per il rinnovo: non vuole lasciare Torino ma per la firma… Cosa serve e il punto sul suo futuro

Leggi anche: Rinnovo Yildiz Juve, il turco “detta” le condizioni per il prolungamento: si aspetta questo dal club bianconero. Il punto sul suo futuro

Leggi anche: Yildiz Arsenal, stasera allo Stadium alcuni scout lo monitoreranno: Arteta lo vuole con sé a Londra ma… Il punto sul futuro del turco

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Juventus lavora al rinnovo di Yildiz: il nodo non è solo economico, c'è un'altra richiesta per firmare; Come Spalletti ha costruito la Juventus su Yildiz; Yildiz ha uno stipendio così basso che solo tre calciatori nella Juventus guadagnano meno di lui; Kenan Yildiz è stanco ma deve giocare sempre, Tudor non ha alternative di ruolo: chi potrebbe schierare la Juventus al posto del turco.

Yildiz Juventus, due club inglesi sono pronti ad affondare il colpo: la posizione dei bianconeri sul giocatore turco - Yildiz Juventus, Chelsea e Arsenal sono sulle tracce del turco e presto potrebbero affondare il colpo. calcionews24.com