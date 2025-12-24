Yildiz Juventus il turco detta le condizioni per il rinnovo | non vuole lasciare Torino ma per la firma… Cosa serve e il punto sul suo futuro
Yildiz Juventus, trattativa per il rinnovo tra richiesta di ingaggio top da 6 milioni e garanzie sul progetto vincente. Il punto sul futuro del turco. Il futuro di Kenan Yildiz è il tema centrale che tiene banco negli uffici della Continassa. Il numero 10 turco è diventato in breve tempo il simbolo indiscusso della rinascita tecnica guidata da Luciano Spalletti, ma la partita per il suo prolungamento contrattuale si sta rivelando decisamente più complessa e delicata del previsto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la trattativa è entrata in una fase cruciale dove le volontà delle parti dovranno necessariamente incontrarsi per evitare pericolosi stalli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Rinnovo Yildiz Juve, il turco “detta” le condizioni per il prolungamento: si aspetta questo dal club bianconero. Il punto sul suo futuro
Leggi anche: Yildiz Arsenal, stasera allo Stadium alcuni scout lo monitoreranno: Arteta lo vuole con sé a Londra ma… Il punto sul futuro del turco
La Juventus lavora al rinnovo di Yildiz: il nodo non è solo economico, c'è un'altra richiesta per firmare; Come Spalletti ha costruito la Juventus su Yildiz; Yildiz ha uno stipendio così basso che solo tre calciatori nella Juventus guadagnano meno di lui; Kenan Yildiz è stanco ma deve giocare sempre, Tudor non ha alternative di ruolo: chi potrebbe schierare la Juventus al posto del turco.
Yildiz Juventus, due club inglesi sono pronti ad affondare il colpo: la posizione dei bianconeri sul giocatore turco - Yildiz Juventus, Chelsea e Arsenal sono sulle tracce del turco e presto potrebbero affondare il colpo. calcionews24.com
Yildiz Juventus, trattativa bloccata: rinnovo in stand-by e rischio assalto dalla Premier. La rivelazione della Gazzetta - La rivelazione della Gazzetta Il futuro di Kenan Yildiz alla Juventus si muove su un filo sottile, sospeso tra il sogno ... calcionews24.com
Yildiz ha uno stipendio così basso che solo tre calciatori nella Juventus guadagnano meno di lui - Lo stipendio di Kenan Yildiz alla Juventus è uno dei più bassi della rosa bianconero. fanpage.it
Il contratto di Yildiz è apparentemente il migliore per la Juventus: Solo 1,7 milioni netti a stagione, fino al 2029, per un campione che guida la squadra. Ecco, la lunga durata dell’accordo non deve far stare tranquilli i bianconeri. Yildiz vede David guadagnare 6 - facebook.com facebook
Nuovo colpo alla #Yildiz per la #Juventus La dirigenza fiuta il colpo #Licina x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.