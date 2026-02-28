Paramount non molla i GI Joe | in sviluppo due nuovi film con Danny McBride e Max Landis

Paramount e Skydance stanno lavorando a due nuovi film dei G.I. Joe, con Danny McBride e Max Landis coinvolti nei progetti. Dopo il fallimento dello spin-off Snake Eyes nel 2021, la casa di produzione ha deciso di rilanciare il franchise, puntando su nuove storyline e attori. Le riprese sono in fase di sviluppo e i dettagli sulla produzione non sono ancora stati annunciati.

Dopo il mezzo passo falso dello spin-off Snake Eyes nel 2021, Paramount Skydance ha deciso di rimescolare le carte per uno dei suoi franchise storici più amati dai nati negli anni '80. Secondo quanto confermato da Deadline, sono attualmente in fase di sviluppo embrionale ben due diversi progetti dedicati ai G.I. Joe. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, la major ha messo in campo due profili molto diversi per dare nuova linfa alla saga: In particolare, il coinvolgimento di Landis segna un ritorno che farà discutere, dato che lo scrittore era stato allontanato dal settore nel 2019 a seguito di pesanti accuse di abusi sessuali mosse da diverse donne.