I film di Tim Burton rivivono all' Auditorium Parco della Musica con Danny Elfman

Il 1 luglio 2026, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, i film di Tim Burton prenderanno vita in un evento speciale con le note di Danny Elfman, il celebre compositore e lungo collaboratore del regista. Un’occasione unica per rivivere le atmosfere uniche delle pellicole di Burton attraverso musica e immagini.

