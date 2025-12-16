I film di Tim Burton rivivono all' Auditorium Parco della Musica con Danny Elfman
Il 1 luglio 2026, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, i film di Tim Burton prenderanno vita in un evento speciale con le note di Danny Elfman, il celebre compositore e lungo collaboratore del regista. Un’occasione unica per rivivere le atmosfere uniche delle pellicole di Burton attraverso musica e immagini.
I film di Tim Burton rivivono, il 1 luglio 2026, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, con Danny Elfman, iconico compositore e collaboratore del regista da oltre 35 anni.L’evento è organizzato da Intersuoni BMU in collaborazione con Bass Culture e Fondazione. Romatoday.it
