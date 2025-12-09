Paramount non molla | rilancia sull’acquisto di Warner Bros Discovery includendo anche le televisioni

Paramount rilancia la propria proposta di acquisizione di Warner Bros Discovery, includendo anche le emittenti televisive. L'offerta ostile ammonta a 108 miliardi di dollari, superando gli 83 miliardi proposti da Netflix, riflettendo l'interesse di Paramount nel consolidare il proprio portfolio nel settore dell'intrattenimento e delle media companies.

L’offerta ostile di Paramount è di 108 miliardi di dollari contro gli 83 miliardi messi sul piatto da Netflix perché considera tutta Warner, comprese le sue emittenti. 🔗 Leggi su Dday.it

