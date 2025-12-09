Paramount contro Netflix la disfida per Hollywood | maxi-offerta da 108 miliardi per Warner Bros

Ilmessaggero.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Warner Bros. Discovery valuta una proposta da 108 miliardi di dollari per le sue divisioni, scatenando una sfida tra Paramount e Netflix nel panorama dello streaming e dell'intrattenimento hollywoodiano. La scelta di Warner Bros. di vendere parti strategiche accende un acceso confronto tra i giganti del settore.

Le fonti più informate dicono che all?interno di Netflix non si parli d?altro: l?ok di Warner Bros. Discovery all?acquisto di due delle tre divisioni del gruppo per. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

paramount contro netflix la disfida per hollywood maxi offerta da 108 miliardi per warner bros

© Ilmessaggero.it - Paramount contro Netflix, la disfida per Hollywood: maxi-offerta da 108 miliardi per Warner Bros

Leggi anche questi approfondimenti

paramount contro netflix disfidaParamount supera l’offerta di Netflix per l’acquisizione della Warner Bros. - Paramount Skydance ha annunciato di aver avviato un’offerta pubblica d’acquisto per rilevare tutte le azioni di WBD a 30 dollari per azione. Come scrive filmpost.it

Cerca Video su questo argomento: Paramount Contro Netflix Disfida