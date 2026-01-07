Warner Bros Discovery dice no a Paramount | Offerta inadeguata

Il consiglio di Warner Bros Discovery ha respinto all’unanimità la proposta rivista di Paramount Skydance, ritenendola inadeguata e non competitiva rispetto all’accordo di fusione con Netflix annunciato a dicembre. La decisione si basa sulla valutazione che l’offerta non tuteli adeguatamente gli interessi della società e dei suoi azionisti, mantenendo così la priorità sull’accordo già in atto con Netflix.

Il consiglio di amministrazione di Warner Bros Discovery ha chiuso la porta, all’unanimità, alla proposta rivista avanzata da Paramount Skydance: per il board l’operazione non tutela al meglio WBD né i suoi azionisti e, soprattutto, non raggiunge lo standard richiesto per essere considerata una “proposta superiore” rispetto all’accordo di fusione con Netflix annunciato a inizio dicembre. La linea, quindi, resta invariata: sostegno compatto all’integrazione con Netflix e invito agli azionisti a respingere l’offerta di PSKY. Le motivazioni della bocciatura. A motivare la bocciatura è una combinazione di valore giudicato insufficiente, condizioni considerate sbilanciate e un profilo di rischio ritenuto troppo elevato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Warner Bros Discovery dice no a Paramount: “Offerta inadeguata” Leggi anche: Warner Bros agli azionisti: «Offerta di Paramount inadeguata» Leggi anche: Warner Bros. Discovery verso il no all’offerta di Paramount Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Warner Bros. Discovery sempre più vicina a Netflix: il board dice no a Paramount; Su Warner Bros Discovery la battaglia è ancora aperta; Mondadori acquisisce il controllo di Edilportale.com per 31,2 milioni di euro; Anche Kostner e Ghedina nella squadra di Eurosport per Milano Cortina. Warner Bros dice ancora no a Paramount: rifiutata la nuova offerta da 108 miliardi: “Inadeguata” - Secondo il cda della società la proposta di Netflix è ancora superiore e l’iniziativa “aggressiva” di Paramount pone rischi ... repubblica.it

Warner Bros Discovery chiude (ancora) la porta a Paramount: offerta «inadeguata» - Warner Bros Discovery ribadisce la propria linea strategica e respinge, ancora una volta, l’offerta ostile di Paramount Skydance. ilsole24ore.com

Warner Bros rifiuta l'offerta rivista di Paramount: sarebbe più grande LBO della storia - Discovery ha stabilito all'unanimità che l'offerta di acquisto rivista di Paramount Skydance non è nel migliore interesse di WBD e dei suoi azionisti e non soddi ... borsa.corriere.it

Carolina Kostner e Kristian Ghedina entrano nella squadra di talent di Warner Bros. Discovery in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. La pattinatrice di figura commenterà da Milano, mentre l’ex discesista sarà a Cortina. Eurosport schiera oltre 100 - facebook.com facebook

Media, Warner Bros verso la bocciatura dell’offerta di Paramount ilsole24ore.com/art/media-warn… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.