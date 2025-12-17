Warner Bros Discovery verso il no all’offerta di Paramount

Warner Bros. Discovery si prepara a opporsi all'offerta di Paramount per Skydance, puntando invece a rafforzare la propria collaborazione con Netflix. Secondo fonti di Reuters, il consiglio di amministrazione intende chiedere agli azionisti di votare contro l'acquisizione da 108,4 miliardi di dollari, evidenziando una strategia di consolidamento nel mercato dello streaming e dei contenuti.

Warner Bros. Discovery punta dritto su Netflix. Secondo Reuters, che ha citato alcune fonti vicine all’operazione, il consiglio di amministrazione sarebbe infatti pronto a chiedere ai propri azionisti di votare contro l’offerta pubblica da 108,4 miliardi di dollari di Paramount Skydance. Contestualmente, chiederà di rinnovare l’impegno nei confronti di Netflix, che sul piatto ne aveva messi circa 83 miliardi (72 di valore di mercato e 10 di debito netto) per le divisioni cinematografica e streaming. La mossa segnerebbe dunque non solo un nuovo capitolo nella saga di acquisizione del gigante americano, ma potenzialmente l’ultima svolta verso la corsa ad asset che potrebbero cambiare per sempre il volto dello spettacolo internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Who Will wind up buying Warner Bros. Discovery

